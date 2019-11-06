Einsatz Deutschland
Folge 2: Das Callgirl
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Düsseldorf: In einem Penthouse liegt die Leiche eines Callgirls. In der Wohnung treffen die Kommissare auch auf ihren Verlobten, der sich in einem emotionalen Ausnahmezustand befindet und nicht vernehmungsfähig ist. Die erste Spur führt zu einem angeblichen Cousin. Doch die Kommissare bleiben skeptisch und ziehen auch andere Möglichkeiten in Betracht. Zu Recht: Eine Freundin der Toten bricht ihr Schweigen. Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Einsatz Deutschland
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
12