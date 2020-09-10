Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Einsatz für die Welpenprofis

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 1vom 10.09.2020
Folge 1

Folge 1Jetzt kostenlos streamen

Einsatz für die Welpenprofis

Folge 1: Folge 1

60 Min.Folge vom 10.09.2020Ab 6

Der Hundetrainer Jochen Blendel hat es diesmal mit einem Cavalier King Charles Spaniel Welpen zu tun, der nur drin sein Häufchen macht. Dementsprechend bittet er sein Herrchen mit seinem Hund in Düsseldorf zum Intensivtraining.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Einsatz für die Welpenprofis
SAT.1 GOLD

Einsatz für die Welpenprofis

Alle 1 Staffeln und Folgen