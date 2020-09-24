Zum Inhalt springenBarrierefrei
Einsatz für die Welpenprofis

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 3vom 24.09.2020
Folge 3: Folge 3

61 Min.Folge vom 24.09.2020Ab 6

Die Besitzerin Aleyna hat große Schwierigkeiten mit ihrem Huskywelpen Ates, der sich oft verbeißt. Er hat so große Kraft, dass er sie an der Leine führt statt andersrum, weshalb er kaum zu bändigen ist und dringend Hilfe benötigt.

