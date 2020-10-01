Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 4vom 01.10.2020
61 Min.Folge vom 01.10.2020Ab 6

Der Mops Anton verfolgt sein Frauchen Melanie gefühlt auf Schritt und Tritt, was ihr Sorgen macht. An dem Verhalten des Welpen möchte sie aber am liebsten dringend etwas ändern, wobei ihr der Welpenprofi Kate Kitchenham helfen möchte.

