Einsatz für die Welpenprofis

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 2vom 17.09.2020
60 Min.Folge vom 17.09.2020Ab 6

Kate Kitchenham hat es diesmal mit dem Labradorwelpen Toffi zu tun, die einfach alles frisst. So macht Spazierengehen für Herrchen Chris allerdings keinen Spaß, denn er ist eher gestresst und besorgt um das Verhalten seiner Hündin.

SAT.1 GOLD

