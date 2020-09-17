Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 2vom 17.09.2020
In dieser Folge bekommt es Kate Kitchenham mit Welpe Toffi zu tun. Die kleine Labrador Hündin frisst einfach alles, was sie auf der Erde findet. Für ihren Besitzer Chris bedeutet jeder Spaziergang puren Stress und die Sorge, dass Toffi sich verletzen könnte. Jochen ist währenddessen mit dem zuckersüßen Zwergpudel Emil beschäftigt. Seine ehrgeizigen Besitzer Lisa und Jan wollen alles perfekt machen, was den kleinen Welpen jedoch überfordert. Bildrechte: SAT.1 GOLD/Pritschet, Thomas.

