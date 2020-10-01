Staffel 1Folge 4vom 01.10.2020
Einsatz für die Welpenprofis
61 Min.Folge vom 01.10.2020Ab 6
In dieser Folge stellt Mops Anton sein Frauchen mehrfach auf die Probe, denn der Rüde verfolgt Melanie, wohin sie auch geht. An diesem Zustand möchte sie unbedingt etwas ändern und bekommt tatkräftige Unterstützung von Welpenprofi Kate Kitchenham. Währenddessen ist Hundetrainer Jochen Bendel mit der Deutschen Dogge Neo und seiner Familie in München beschäftigt. Der Rüde beißt in alles - ob Kinderhände, Hosenbeine oder Schuhe - nichts ist vor dem Welpen sicher. Bildrechte: SAT.1 GOLD/Pritschet, Thomas.
Genre:Dokumentation, Tiere
