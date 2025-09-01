Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 1Folge 11vom 01.09.2025
Folge 11: Eine ganz normale Familie

42 Min.Folge vom 01.09.2025Ab 12

Teri Purcell, die beliebte Geschäftsführerin eines Luxushotels, wird tot in einer Industrie-Waschmaschine aufgefunden. Sherlock und Watson nehmen zunächst den arbeitslosen Ehemann unter die Lupe. Auch Geoffrey Silver, den das Opfer bei wohltätigen Zwecken unterstützte, ist verdächtig - hatten die beiden eine Affäre? Doch dann nimmt der spitzfindige Detektiv eine neue, äußerst delikate Spur auf. Indes soll die Zusammenarbeit von Sherlock und Watson nun tatsächlich enden.

