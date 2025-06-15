Elementary
Folge 6: Spuren im Sand
Als an einem Strand im Süden von Long Island ein Flugzeug abstürzt, ist Holmes sofort alarmiert. Alles sieht zunächst nach einem Unfall aus, doch dann entdeckt der außergewöhnlich scharfsinnige Detektiv, dass einer der Passagiere bereits vor der Katastrophe mit einem Schraubenschlüssel erschlagen wurde. Holmes findet schnell heraus, dass der Mord sogar vor dem Start geschah und die Leiche im Laderaum versteckt wurde. Auch der Absturz der Maschine war offenbar kein Unfall ...
