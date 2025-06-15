Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Elementary

Spuren im Sand

sixxStaffel 1Folge 6
Spuren im Sand

Spuren im SandJetzt kostenlos streamen

Elementary

Folge 6: Spuren im Sand

42 Min.Ab 12

Als an einem Strand im Süden von Long Island ein Flugzeug abstürzt, ist Holmes sofort alarmiert. Alles sieht zunächst nach einem Unfall aus, doch dann entdeckt der außergewöhnlich scharfsinnige Detektiv, dass einer der Passagiere bereits vor der Katastrophe mit einem Schraubenschlüssel erschlagen wurde. Holmes findet schnell heraus, dass der Mord sogar vor dem Start geschah und die Leiche im Laderaum versteckt wurde. Auch der Absturz der Maschine war offenbar kein Unfall ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Elementary
sixx
Elementary

Elementary

Alle 7 Staffeln und Folgen