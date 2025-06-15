Elementary
Folge 12: M.
42 Min.Ab 12
Als Holmes an einen neuen Tatort gerufen wird, weiß er sofort, mit wem er es zu tun hat: keine Leiche, nur eine riesige Blutlache - das ist die Handschrift von M. Den Wahnsinnigen hat der geniale Detektiv bereits in London verfolgt. 37 Menschen hatte er dort getötet, indem er sie kopfüber aufhängte und ihnen die Kehle durchschnitt. Unter den Opfern war auch Sherlocks Freundin Irene. Doch bislang ist es nicht gelungen, ein Profil von M. zu erstellen, jede Suche blieb ergebnislos.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
12
