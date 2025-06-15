Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 1Folge 9
Folge 9: Chinesische Medizin

42 Min.Ab 12

Ein Mann wird tot aufgefunden - ein grausamer Anblick: Ihm wurde in beide Augen geschossen. Binnen kürzester Zeit findet Sherlock heraus, dass es sich bei dem Opfer um einen Professor für Ostasienstudien handelt, Trent Annunzio. Er wurde in einem chinesischen Spielsalon ermordet. Auf der Überwachungskamera ist sogar der Täter zu erkennen: Raul Ramirez. Doch als er festgenommen wird, erklärt er den Ermittlern, dass er im Auftrag eines Unbekannten gehandelt habe.

