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Evil - Gesichter des Bösen

Das schreckliche Geheimnis meines Vaters

TLCFolge vom 17.09.2025
Das schreckliche Geheimnis meines Vaters

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Evil - Gesichter des Bösen

Folge vom 17.09.2025: Das schreckliche Geheimnis meines Vaters

45 Min.Folge vom 17.09.2025Ab 12

Shirley Gaskins wäre nie darauf gekommen, dass ihr heldenhafter Vater, ein Mörder sein könnte. Doch je mehr Menschen spurlos verschwanden, desto schwieriger wurde es, die Zeichen zu ignorieren.

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