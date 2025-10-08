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Evil - Gesichter des Bösen

Die wahre Geschichte von Dirty John

TLCFolge vom 08.10.2025
Die wahre Geschichte von Dirty John

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Evil - Gesichter des Bösen

Folge vom 08.10.2025: Die wahre Geschichte von Dirty John

66 Min.Folge vom 08.10.2025Ab 12

Kurz nachdem Terra den neuen Freund ihrer Mutter kennengelernt hatte, ahnte sie bereits, dass dieser nichts Gutes im Schilde führte. Johns Ziel: Die Familie Newell systematisch zu zerstören. Wird Terra zum Selbstschutz nun selbst zum Töten gezwungen?

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