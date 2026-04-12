Das Geheimnis der Pyramide (Teil 1)Jetzt kostenlos streamen
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Folge vom 12.04.2026: Das Geheimnis der Pyramide (Teil 1)
45 Min.Folge vom 12.04.2026
Die Cheops-Pyramide ist das letzte noch erhaltene Weltwunder der Antike. Manche schreiben ihr spirituelle Kräfte zu. Andere vermuten, sie sei das Werk von Außerirdischen oder einer unbekannten Zivilisation. Denn um mit enormer mathematischer Präzision ein so gigantisches Monument zu errichten, benötigt man weitreichende Kenntnisse. Und die Ägypter kannten vor etwa 4500 Jahren weder Algebra noch die Differential- oder Integralrechnung. Bis heute gilt es, noch viele offene Fragen zu beantworten. Josh Gates taucht auf dem Gizeh-Plateau in die Geschichte ein.
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Genre:Abenteuer, Dokumentation, Geschichte, Mystery, Reise
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 4-5, Season 7, Season 9-10: Warner Bros. Discovery, Inc.