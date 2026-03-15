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Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Die Jagd nach dem Nazi-Bomber

DMAXFolge vom 15.03.2026
Die Jagd nach dem Nazi-Bomber

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Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Folge vom 15.03.2026: Die Jagd nach dem Nazi-Bomber

45 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 12

Im Jahr 1944 warfen US-Flugzeuge in manchen Monaten zehntausende Tonnen Bomben auf Deutschland ab. Adolf Hitler tobte, der Diktator forderte Vergeltungsmaßnahmen. Er wollte amerikanische Städte in Flammen aufgehen sehen. Eine düstere Vision und mehr als reine Fantasie: Strategen der Luftwaffe entwarfen ein Konzept für einen Angriff auf New York City und die Rüstungsindustrie sollte einen Langstreckenbomber entwickeln, mit dem dieses Vorhaben umgesetzt werden konnte. Wie weit waren die Pläne der Wissenschaftler und Ingenieure damals fortgeschritten?

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