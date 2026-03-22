Die Suche nach dem WeltkriegsfliegerJetzt kostenlos streamen
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Folge vom 22.03.2026: Die Suche nach dem Weltkriegsflieger
45 Min.Folge vom 22.03.2026Ab 12
Erbitterte Kämpfe und ein amerikanisches Militärflugzeug mit großer Feuerkraft: Nachdem US-Streitkräfte im Zweiten Weltkrieg den strategisch wichtigen Militärstützpunkt in der Lagune von Chuuk zerstört hatten, gelang es Japan, die Flugplätze wieder aufzubauen. Daraufhin setzten die USA 36 brandneue P-47N Thunderbolts ein, um die Gefahr zu neutralisieren. Der Angriff im Pazifik verlief wie geplant, jedoch nicht für alle Piloten. Lieutenant Gordon Beecroft wurde von der japanischen Flugabwehr getroffen und musste bei hoher Geschwindigkeit abspringen.
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Genre:Mystery, Documentary, Knowledge
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 10: Warner Bros. Discovery, Inc.