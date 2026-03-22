Der Schatz der PiratenköniginJetzt kostenlos streamen
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Folge vom 22.03.2026: Der Schatz der Piratenkönigin
44 Min.Folge vom 22.03.2026Ab 6
Berühmt und berüchtigt: Um Anne Bonny ranken sich Mythen und Legenden. Tatsache ist, dass sie gemeinsam mit dem Piratenkapitän Jack Rackham im 18. Jahrhundert zahlreiche Handelsschiffe kaperte. Das Duo erbeutete auf seinen Raubzügen einen riesigen Schatz an Edelmetallen und Schmuck. Aber dann wurde Anne Bonny gefangen genommen und vor Gericht gestellt. 1720 wurde sie zum Tod durch den Strang verurteilt, doch offenbar hatte sie noch einen letzten Trumpf im Ärmel. Sie verschwand – bis heute weiß niemand genau, wohin. Und was wurde aus ihrem gestohlenen Vermögen?
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Genre:Mystery, Documentary, Knowledge
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.