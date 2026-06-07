Expedition X - Dem Unheimlichen auf der Spur
Folge vom 07.06.2026: Das verwunschene Castillo
45 Min.Folge vom 07.06.2026Ab 12
Das Castillo de Belmonte stand im Zentrum zahlreicher blutiger Schlachten. Das grausamste Kapitel begann mit dem Einmarsch französischer Truppen auf der Iberischen Halbinsel im Jahr 1807. Mehr als eine Million Spanier kamen dabei ums Leben. Die Franzosen machten die Burg im Südwesten der Provinz Cuenca zu einem Gefängnis, in dem Hunderte Kämpfer gefoltert und hingerichtet wurden. Einer dieser Gefangenen war Francisco Sánchez Fernández, besser bekannt als Tío Camuñas. Mit einem brutalen Rachefeldzug lehrte er die französischen Streitkräfte das Fürchten.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Abenteuer, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.