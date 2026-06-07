Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Expedition X - Dem Unheimlichen auf der Spur

Das verwunschene Castillo

DMAXFolge vom 07.06.2026
Das verwunschene Castillo

Das verwunschene CastilloJetzt kostenlos streamen

Expedition X - Dem Unheimlichen auf der Spur

Folge vom 07.06.2026: Das verwunschene Castillo

45 Min.Folge vom 07.06.2026Ab 12

Das Castillo de Belmonte stand im Zentrum zahlreicher blutiger Schlachten. Das grausamste Kapitel begann mit dem Einmarsch französischer Truppen auf der Iberischen Halbinsel im Jahr 1807. Mehr als eine Million Spanier kamen dabei ums Leben. Die Franzosen machten die Burg im Südwesten der Provinz Cuenca zu einem Gefängnis, in dem Hunderte Kämpfer gefoltert und hingerichtet wurden. Einer dieser Gefangenen war Francisco Sánchez Fernández, besser bekannt als Tío Camuñas. Mit einem brutalen Rachefeldzug lehrte er die französischen Streitkräfte das Fürchten.

Alle verfügbaren Folgen