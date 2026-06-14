Expedition X - Dem Unheimlichen auf der Spur
Folge vom 14.06.2026: Der Fluch des Tyrannen
44 Min.Folge vom 14.06.2026Ab 12
Die Burg Predjama wurde im 12. Jahrhundert in Slowenien am Eingang einer Höhle errichtet. Sie lag strategisch günstig und galt als uneinnehmbar. Im Jahr 1274 übernahm die mächtige Familie Lueg die Festung. Von da an diente sie als Stützpunkt für Diebe und Söldner, die Dorfbewohner entführten und gegen Lösegeld festhielten. In den fensterlosen Verließen starben unzählige Menschen. Bei einer Belagerung fand Erasmus Lueg, der grausamste der „Räuberbarone von Predjama“, schließlich sein Ende. Doch sein Geist soll noch heute durch die alten Gemäuer wandeln.
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Genre:Dokumentation, Abenteuer, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.