Wenn sich selbst die Geister fürchtenJetzt kostenlos streamen
Expedition X - Dem Unheimlichen auf der Spur
Folge vom 07.06.2026: Wenn sich selbst die Geister fürchten
44 Min.Folge vom 07.06.2026Ab 12
Heather Amaro und Jack Osbourne erkunden im US-Bundesstaat Arizona eine Geisterstadt. Vulture City liegt mitten in der Wüste. Im 19. Jahrhundert entdeckte ein Schatzsucher in der Region Gold. Doch je wohlhabender der Ort wurde, desto gefährlicher wurde er auch. Überfälle und blutige Schießereien waren an der Tagesordnung. Von Gier getrieben, endete so mancher Schurke am Galgen. Die Geschichte des Schreckens ist damit aber noch nicht zu Ende erzählt, denn es folgten Überschwemmungen, Krankheiten und Unglücksfälle. Wirken in Vulture City heute noch dunkle Mächte?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Abenteuer, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.