Die Suche nach dem DonnervogelJetzt kostenlos streamen
Expedition X - Dem Unheimlichen auf der Spur
Folge vom 14.06.2026: Die Suche nach dem Donnervogel
44 Min.Folge vom 14.06.2026Ab 12
Seit Jahrtausenden erzählen die amerikanischen Ureinwohner Geschichten von einem riesigen, geflügelten Wesen, dem Thunderbird oder Donnervogel. Es heißt, er besitze übernatürliche Kräfte, erzeuge durch das Schlagen seiner Flügel Donner und schieße Blitze aus den Augen. Einige sehen ihn als Schutzgeist, der einen Sturm abwenden und Krankheiten heilen kann. Andere assoziieren mit ihm Krieg und Gefahr. Ein Monstervogel mit einer bis zu zehnfachen Flügelspannweite eines Weißkopfseeadlers? Heather Amaro und Phil Torres gehen der Donnervogel-Mythologie in Pennsylvania auf den Grund.
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Genre:Dokumentation, Abenteuer, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.