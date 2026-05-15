Expedition: Zurück in die Zukunft
Folge 2: Der 7. DeLorean
45 Min.Folge vom 15.05.2026Ab 12
Auf der Suche nach dem DeLorean verschlägt es Josh und Chris nach Massachusetts. Dort treffen sie auf die Sammler und Super-Fans Bill und Patrick Shea. Das Vater-Sohn-Duo besitzt die größte "Zurück in die Zukunft"-Kollektion der Welt. Außerdem statten die Abenteurer der DeLorean Motor Company in Houston, Texas, einen Besuch ab.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Expedition: Zurück in die Zukunft
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Entertainment GmbH