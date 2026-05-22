Das Ende einer langen ReiseJetzt kostenlos streamen
Expedition: Zurück in die Zukunft
Folge 4: Das Ende einer langen Reise
45 Min.Folge vom 22.05.2026Ab 12
Chris und Josh befinden sich auf der Zielgeraden. Zusammen mit dem erfahrenen Mechaniker Danny Botkin und dem DeLorean-Designer Kevin Pike wollen die Abenteurer eine originalgetreue Zeitmaschine für die Michael J. Fox Stiftung bauen. Können sie das Projekt rechtzeitig vollenden?
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Expedition: Zurück in die Zukunft
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Genre:Dokumentation
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Entertainment GmbH