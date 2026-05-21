Wir bauen uns eine ZeitmaschineJetzt kostenlos streamen
Expedition: Zurück in die Zukunft
Folge 3: Wir bauen uns eine Zeitmaschine
44 Min.Folge vom 21.05.2026Ab 12
Die Spuren des DeLorean führen Chris und Josh nach Orlando, Florida. In den Universal Studios soll die gesuchte Version des Wagens zu finden sein. Und tatsächlich - die Fahrzeugnummer stimmt überein. Doch das Auto wurde bereits einem Kinderkrankenhaus versprochen. Kurzerhand beschließen Chris und Josh, selbst eine Zeitmaschine zu bauen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Expedition: Zurück in die Zukunft
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Entertainment GmbH