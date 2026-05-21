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Expedition: Zurück in die Zukunft

Wir bauen uns eine Zeitmaschine

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 3vom 21.05.2026
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Expedition: Zurück in die Zukunft

Folge 3: Wir bauen uns eine Zeitmaschine

44 Min.Folge vom 21.05.2026Ab 12

Die Spuren des DeLorean führen Chris und Josh nach Orlando, Florida. In den Universal Studios soll die gesuchte Version des Wagens zu finden sein. Und tatsächlich - die Fahrzeugnummer stimmt überein. Doch das Auto wurde bereits einem Kinderkrankenhaus versprochen. Kurzerhand beschließen Chris und Josh, selbst eine Zeitmaschine zu bauen.

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