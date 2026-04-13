Auf Fangfahrt - Der HochseetrawlerJetzt kostenlos streamen
EXTREME JOBS
Folge vom 13.04.2026: Auf Fangfahrt - Der Hochseetrawler
97 Min.Folge vom 13.04.2026Ab 6
Die Maartje Theadora ist das Schwergewicht der deutschen Hochseefischereiflotte. Rund 6000 Tonnen Frischfisch kann das Schiff verarbeiten und transportieren. In der Fabrik unter Deck wird der Fang sortiert und gefroren. Die Fanggebiete des Trawlers liegen im englischen Kanal, aber auch im Nordatlantik oder dem Pazifik. Die wochenlangen Fahrten sind für die eingeschworene Crew körperlich eine große Herausforderung. Die Reportage gibt Einblicke in den harten Alltag an Bord des Riesenschiffes.
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6