Folge 1: Loaslassen heißt nicht vergessen
41 Min.Folge vom 10.03.2026Ab 6
Gails Mann ist am Corona-Virus gestorben, weshalb die Witwe gemeinsam mit ihren drei Kindern und ihrer Mutter auf engstem Raum zusammenlebt. Clea, Joanna und das gesamte Umbau-Team helfen der Familie beim Bau eines neuen Hauses. Das alte Anwesen wird abgerissen und an seiner Stelle ein neues gebaut. Im Inneren entsteht ein gemütliches und geräumiges Zuhause für die fünfköpfige Familie.
