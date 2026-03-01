Ein Traumhaus aus der AscheJetzt kostenlos streamen
Extreme Makeover: Home Edition
Folge 3: Ein Traumhaus aus der Asche
41 Min.Folge vom 17.03.2026Ab 12
Nach dem Tod ihres Mannes lebt Elisa mit ihren Kindern in einem düsteren, baufälligen Haus, das von traurigen Erinnerungen erfüllt ist. Joanna und Clea erkennen, dass die alleinerziehende Mutter nicht nur ein neues Zuhause, sondern einen Neuanfang braucht. Mit großem Engagement schaffen sie innerhalb von fünf Tagen ein märchenhaftes Heim, das Chris' Andenken ehrt und Elisa gleichzeitig ermutigt, mutig nach vorn zu blicken.
Extreme Makeover: Home Edition
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Banijay Rights Limited
Enthält Produktplatzierungen