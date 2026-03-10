Extreme Makeover: Home Edition
Folge 2: Der Neuanfang
41 Min.Folge vom 10.03.2026Ab 12
Lindsey und Rob leben in einem Haus mit vier Töchtern und vielen Haustieren. Seit der Krebsdiagnose eines ihrer Kinder hat das Paar sein Zuhause vernachlässigt - alle Zimmer sind vollgestellt und es herrscht reines Chaos. Clea und Joanna helfen der Familie und verschaffen ihnen mit einem neuen Anwesen den Platz und die Ordnung, die sie brauchen.
Weitere Folgen in Staffel 11
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Alle Staffeln im Überblick
Extreme Makeover: Home Edition
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Banijay Rights Limited
Enthält Produktplatzierungen