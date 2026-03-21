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Eyeshield 21

Alles für den Sieg

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 127vom 21.03.2026
Alles für den Sieg

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Eyeshield 21

Folge 127: Alles für den Sieg

23 Min.Folge vom 21.03.2026Ab 12

Kurz vor dem großen Spiel gegen die Ojo White Knights besorgt Yoichi einen Helikopter, um seiner Mannschaft die Aufstellung des Gegners von der Luft aus zu zeigen. Zur weiteren Vorbereitung müssen Sena und seine Kameraden mit Gesichtsmasken trainieren, wodurch sich ihre Lungenkapazität verbessern soll.

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