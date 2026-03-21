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Eyeshield 21

Nehmt euch in Acht, Champions

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 129vom 21.03.2026
Nehmt euch in Acht, Champions

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Eyeshield 21

Folge 129: Nehmt euch in Acht, Champions

23 Min.Folge vom 21.03.2026Ab 12

Der Tag des großen Spiels zwischen den Deimon Devil Bats und den Ojo White Knights ist endlich gekommen. Es regnet in Strömen, doch die Partie wird dennoch stattfinden. Beide Mannschaften sind fest entschlossen, als Sieger aus dem Match hervorzugehen.

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