Eyeshield 21
Folge 138: Das Schlachtfeld nach dem Regen
23 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12
Das Spiel zwischen den Devil Bats und den White Knights geht in die zweite Hälfte. Sena gibt alles, um die Gegner aufzuhalten, doch die anhaltende Anstrengung sorgt dafür, dass seine Beine langsam nachgeben ...
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint anime GmbH