Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Fahri sucht das Glück

Rio

ProSiebenStaffel 1Folge 1vom 11.11.2019
Rio

RioJetzt kostenlos streamen

Fahri sucht das Glück

Folge 1: Rio

44 Min.Folge vom 11.11.2019Ab 12

In Rio testet Fahri Yardim, ob Schönheit glücklich macht. Ein makelloses Gesicht, glatte Haut, perfekte Kurven - bringt das Optimieren des eigenen Äußeren Menschen dem Glück nahe? Und wie weit wird Fahri gehen, um diese Frage eindeutig beantworten zu können? Auch in Rio kommentiert Fahri Yardim seine Suche nach dem Glück selbst - in ganz persönlicher Manier.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Fahri sucht das Glück
ProSieben
Fahri sucht das Glück

Fahri sucht das Glück

Alle 1 Staffeln und Folgen