Fahri sucht das Glück
Folge 2: Indien
44 Min.Folge vom 15.09.2020Ab 12
Findet Schauspieler Fahri Yardim in Indien das Glück? In einer Palmblattbibliothek soll ihm sein Todeszeitpunkt genannt werden. Macht dieses Wissen glücklicher? Hilft es, bewusster mit seiner Zeit umzugehen? Fahri Yardim kommentiert seine Suche nach dem Glück in Indien selbst - in ganz persönlicher Manier.
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben