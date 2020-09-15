Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Fahri sucht das Glück

Indien

ProSiebenStaffel 1Folge 2vom 15.09.2020
Indien

IndienJetzt kostenlos streamen

Fahri sucht das Glück

Folge 2: Indien

44 Min.Folge vom 15.09.2020Ab 12

Findet Schauspieler Fahri Yardim in Indien das Glück? In einer Palmblattbibliothek soll ihm sein Todeszeitpunkt genannt werden. Macht dieses Wissen glücklicher? Hilft es, bewusster mit seiner Zeit umzugehen? Fahri Yardim kommentiert seine Suche nach dem Glück in Indien selbst - in ganz persönlicher Manier.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Fahri sucht das Glück
ProSieben
Fahri sucht das Glück

Fahri sucht das Glück

Alle 1 Staffeln und Folgen