Fahri sucht das Glück
Folge 3: Schweiz
44 Min.Ab 12
Findet Schauspieler Fahri Yardim in der Schweiz das Glück? Bringt ihn eine Grenzerfahrung seinem Glück näher? Besteht das Glück gar in der Überwindung der eigenen Grenzen? Und wie geht der Schauspieler damit um? Fahri Yardim kommentiert seine Suche nach dem Glück in der Schweiz selbst - in ganz persönlicher Manier.
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2019
12
Copyrights:© ProSieben