Fahri sucht das Glück
Folge 4: Tokio und der Sex
43 Min.Folge vom 04.11.2019Ab 16
In Tokio testet Schauspieler Fahri Yardim, ob menschliche Nähe glücklich macht - auch wenn sie gekauft ist: Wie fühlt es sich an, eine Frau zum Kuscheln zu mieten? Was empfindet Fahri, wenn er bei einer japanischen Bondage-Session zusieht? Und wie geht der Schauspieler damit um, wenn er von einer Frau in der Bar sitzen gelassen wird?
Fahri sucht das Glück
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© ProSieben