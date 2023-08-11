Staffel 1 Folge 3: Love at First SwipeJetzt kostenlos streamen
Fairy Fails
Folge 3: Staffel 1 Folge 3: Love at First Swipe
11 Min.Folge vom 11.08.2023Ab 6
Warum kompliziert wenn´s doch auch einfach geht. Nina geht den Tücken des Online-Daseins und vor allem den Hindernissen beim Online-Dating auf den Grund. Wie es richtig funktioniert, zeigt Nina Hartmann in dieser Folge, damit auch nichts mehr dem Zufall überlassen und ein Match garantiert wird.
Genre:Comedy, Unterhaltung
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© all rights reserved