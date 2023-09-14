Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Fairy Fails

Staffel 1 Folge 6: Blackout

Joyn ATStaffel 1Folge 6vom 14.09.2023
Staffel 1 Folge 6: Blackout

Staffel 1 Folge 6: BlackoutJetzt kostenlos streamen

Fairy Fails

Folge 6: Staffel 1 Folge 6: Blackout

11 Min.Folge vom 14.09.2023Ab 12

Nina Hartmann steht einem plötzlichen Blackout gelassen entgegen. Schließlich haben wir Corona überstanden, da kann so ein bisschen Dunkelheit ja nicht schaden. Man muss nur richtig vorbereitet sein: Mit Teelichtern, Taschenlampen und so manchen Überlebenshelfern bewaffnet, hat es für Nina sogar einen romantischen Touch …solange zumindest die Lichter noch an sind.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Fairy Fails
Joyn AT
Fairy Fails

Fairy Fails

Alle 1 Staffeln und Folgen