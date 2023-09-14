Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fairy Fails

Staffel 1 Folge 8: Richtig Entscheiden

Joyn ATStaffel 1Folge 8vom 14.09.2023
11 Min.Folge vom 14.09.2023Ab 12

String oder Tanga? Ansaufen oder komplett wegschießen? Zu mir oder zu dir? Und letztendlich im Bett: lieber der 6er oder der 9er sein? Immer diese Entscheidungsschwierigkeiten! Kabarettistin Nina Hartmann geht es genauso und stellt sich dieser Entscheidungsparalyse. Mit jeglichen Hilfsmitteln versucht sie eine Lösung zu finden, denn vor allem bei Dates kann es schon mal zu einer richtigen Herausforderung werden…

