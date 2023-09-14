Staffel 1 Folge 8: Richtig EntscheidenJetzt kostenlos streamen
Fairy Fails
Folge 8: Staffel 1 Folge 8: Richtig Entscheiden
11 Min.Folge vom 14.09.2023Ab 12
String oder Tanga? Ansaufen oder komplett wegschießen? Zu mir oder zu dir? Und letztendlich im Bett: lieber der 6er oder der 9er sein? Immer diese Entscheidungsschwierigkeiten! Kabarettistin Nina Hartmann geht es genauso und stellt sich dieser Entscheidungsparalyse. Mit jeglichen Hilfsmitteln versucht sie eine Lösung zu finden, denn vor allem bei Dates kann es schon mal zu einer richtigen Herausforderung werden…
