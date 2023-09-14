Staffel 1 Folge 5: Was Frauen wollenJetzt kostenlos streamen
Fairy Fails
Folge 5: Staffel 1 Folge 5: Was Frauen wollen
11 Min. 14.09.2023
Nina Hartmann taucht noch tiefer in die menschliche – oder eher männliche – Rätselwelt ein, um das ultimative Geheimnis zu enthüllen: Was Frauen wollen. Ein Rätsel so komplex, dass es selbst fortgeschrittene Kryptographen in die Flucht schlägt und Männer seit Äonen in den Ratlosigkeits-Olymp katapultiert. Die Kabarettistin geht in die Offensive und nimmt diese Herausforderung an, damit Männer endlich unsere Wünsche von den Augen ablesen können. So schwer ist das ja nicht…oder doch?
Genre:Comedy, Unterhaltung
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© all rights reserved