Fairy Fails
Folge 7: Staffel 1 Folge 7: Silent F*cking
11 Min. 14.09.2023 Ab 12
Eine Situation, in der wir wahrscheinlich alle schon mal waren: Man hört die Nachbarn beim Sex - und das ganz ungefragt. Kabarettistin Nina Hartmann hat DIE Lösung: Statt Silent Disco, gibt es jetzt einfach Silent F*cking. Einschalten und Tipps abholen.
Genre:Comedy, Unterhaltung
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
12
