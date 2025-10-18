Fame Fighting 2025: Der große Kampf-AbendJetzt kostenlos streamen
Fame Fighting
Folge 11: Fame Fighting 2025: Der große Kampf-Abend
268 Min.
Folge vom 18.10.2025
Ab 12
Rampenlicht aus, Boxhandschuhe an! Bei "Fame Fighting" tauschen Prominente aus allen Ecken der Unterhaltungsbranche das Mikrofon gegen die Faust. Vergesst rote Teppiche und Blitzlichtgewitter. Wer hat die härtesten Fäuste? Wer beweist den größten Kampfgeist? Und wer steigt am Ende als strahlender Sieger aus dem Ring? Die Antwort gibt es nur hier - bei "Fame Fighting" 2025!
Genre:Dokumentation, Boxen
Altersfreigabe: 12
12
Copyrights:© Axel Springer National Media & Tech GmbH & Co. KG