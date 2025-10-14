Unleashed: Harte Schläge, harte WorteJetzt kostenlos streamen
Fame Fighting
Folge 7: Unleashed: Harte Schläge, harte Worte
21 Min.Folge vom 14.10.2025Ab 12
Die Fighter sind in Deutschland gelandet. Aleks Petrovic fährt im importierten Ferrari vor, während Tommy Pedroni nach hartem Training den Osteopathen konsultiert. Bei der Pressekonferenz knallen die ersten Provokationen aufeinander. Eugen Lopez verspricht ein Event der Extraklasse. Doch wer kann dem Druck standhalten, wenn es im Ring ernst wird?
Fame Fighting
Genre:Dokumentation, Boxen
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Axel Springer National Media & Tech GmbH & Co. KG