Unleashed: Der Kampf um Ruhm und Ehre!Jetzt kostenlos streamen
Fame Fighting
Folge 8: Unleashed: Der Kampf um Ruhm und Ehre!
22 Min.Folge vom 16.10.2025Ab 12
Alles oder Nichts bei "Unleashed"! Marvin Mason und Oliver Ginkel, bereit für den Fight ihres Lebens gegen Gegner aus UK. Das Trainingslager schweißt zusammen, doch im Ring zählt nur der Sieg. Kann Yasin Cilingir seine harte Arbeit in einen K.O. verwandeln? Wer beweist Nervenstärke und steigt als Sieger aus dem Ring? Ein Abend voller Adrenalin!
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Fame Fighting
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Boxen
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Axel Springer National Media & Tech GmbH & Co. KG