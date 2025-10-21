Oliver Ginkel vs. Idris VirgoJetzt kostenlos streamen
Fame Fighting
Folge 17: Oliver Ginkel vs. Idris Virgo
23 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 12
Olympia-Boxer Oliver Ginkel und Misfits-Kämpfer Idris Virgo treffen sich zum "Professional Bout" im Boxring.
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Fame Fighting
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Boxen
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Axel Springer National Media & Tech GmbH & Co. KG