Bei Maria und Frank sorgt ein massives Wasserproblem seit Langem für Unsicherheit im eigenen Zuhause. Um das Fundament endlich dauerhaft zu schützen, müssen zuerst alte Strukturen wie Terrasse und Zaun weichen, bevor das Ausmaß des Schadens sichtbar wird. Ein Abdichtungsteam legt das Haus vollständig frei, erneuert die Rohre und versiegelt das Fundament neu, während parallel die Genehmigung für den Umbau des Untergeschosses auf sich warten lässt. Mit dem Ende der Regenzeit beginnt die entscheidende Phase: große Erdarbeiten, viele helfende Hände und ein Wettlauf gegen Zeit und Nerven, damit das Haus endlich trocken und sicher wird.

