Familie Holmes: Die Hausretter
Folge vom 16.12.2024: Kleines Haus ganz groß
44 Min.Folge vom 16.12.2024
Nach einem schweren Schicksalsschlag steht das Leben eines Paares plötzlich auf dem Kopf – ihr Zuhause, einst Zufluchtsort, ist nun voller Barrieren. Mike, Sherry und Michael Holmes nehmen sich der Herausforderung an und entdecken schon bald gravierende strukturelle Probleme, die das Haus unsicher machen. Mit viel Hingabe und Sorgfalt machen sie sich daran, jeden Winkel umzugestalten und zu sichern, um aus dem kleinen Haus einen funktionalen und sicheren Raum zu schaffen. Hier soll die Familie wieder Geborgenheit und Lebensfreude finden – in einem Zuhause, das ihnen in jeder Hinsicht gerecht wird.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.