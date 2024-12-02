Familie Holmes: Die Hausretter
Folge vom 02.12.2024: An der Belastungsgrenze
44 Min.Folge vom 02.12.2024
Mark und Renae hatten große Pläne, in ihrem Haus ein Kellerapartment für Marks Mutter zu schaffen, doch ein betrügerischer Bauunternehmer hinterließ gefährliche Mängel. Mike, Michael und Sherry entdecken freiliegende Kabel und Gaslecks, aber sie geben nicht auf, ein wunderschönes neues Zuhause zu designen. Und auch Alison und Jason erhalten endlich einen neuen, sicheren Keller – mit einem Kinderbereich und Fitnessraum.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.