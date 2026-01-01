Familie Holmes: Die Hausretter
Ab 0
Ab 0
Familie Holmes: Die Hausretter
Die Holmes-Familie, bestehend aus dem renommierten Bauprofi Mike Holmes, seiner Tochter Sherry und seinem Sohn Michael, hilft Familien in Not durch umfassende Renovierungen und Umbauten. Mit einem unerschütterlichen Engagement für Qualität und Detailarbeit nehmen sie sich verpfuschten Bauprojekten und ungelösten Problemen an. Die Holmes-Familie kombiniert ihre jahrzehntelange Erfahrung im Bauwesen mit einem tiefen Verständnis für die Bedürfnisse der betroffenen Familien, um deren Häuser in wunderschöne Traum-Immobilien zu verwandeln.
Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.