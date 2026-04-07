Family Guy
Folge 12: DJ Peter
21 Min.Folge vom 07.04.2026Ab 12
Peter startet mit seinen Kumpels einen Podcast, bei dem er aus Versehen mehrere Lieder gleichzeitig abspielt und wirr zusammenmixt. Ein Clubbesitzer wird darauf aufmerksam und nimmt die Männer unter Vertrag. Bald steigt Peter der Ruhm jedoch zu Kopf und er will nur noch als Solo-Act auftreten. Lois vermutet unterdessen, dass sie eine Allergie gegen Hundehaare entwickelt hat und schickt Brian in Stewies Zimmer - und schon nach kurzer Zeit hängt der Haussegen schief.
Weitere Folgen in Staffel 16
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Family Guy
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 24: Walt Disney Company Germany GmbH