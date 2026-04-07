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Family Guy

DJ Peter

ProSieben MAXXStaffel 16Folge 12vom 07.04.2026
DJ Peter

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Family Guy

Folge 12: DJ Peter

21 Min.Folge vom 07.04.2026Ab 12

Peter startet mit seinen Kumpels einen Podcast, bei dem er aus Versehen mehrere Lieder gleichzeitig abspielt und wirr zusammenmixt. Ein Clubbesitzer wird darauf aufmerksam und nimmt die Männer unter Vertrag. Bald steigt Peter der Ruhm jedoch zu Kopf und er will nur noch als Solo-Act auftreten. Lois vermutet unterdessen, dass sie eine Allergie gegen Hundehaare entwickelt hat und schickt Brian in Stewies Zimmer - und schon nach kurzer Zeit hängt der Haussegen schief.

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