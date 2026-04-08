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Family Guy

Grauer Star und Geigenkunst

ProSieben MAXXStaffel 16Folge 13vom 08.04.2026
Grauer Star und Geigenkunst

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Folge 13: Grauer Star und Geigenkunst

21 Min.Folge vom 08.04.2026Ab 12

Peter ist bei der örtlichen Talentshow fasziniert von einer jungen Geigerin und überredet seine Freunde, ein Streichquartett mit ihm zu gründen. Da er jedoch der einzige ist, der nicht übt, schmeißen sie ihn raus. Brian hilft indes Carter, der nach einer Augen-OP kurzfristig nichts sieht. Wider Erwarten mag er das Leben als Diensthund bei den reichen Pewterschmidts. Als Carter Brians Dienste nicht mehr benötigt, möchte ihn dieser deshalb wieder erblinden lassen.

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